I forvejen var sikkerhedsberedskabet forhøjet.

Men nu skal der efter sigende være blevet skruet endnu mere op for sikkerheden omkring den russiske præsident, Vladimir Putin. Faktisk skal den være øget i en »hidtil uset grad«.

Det skriver det uafhængige russiske medie The Moscow Times på baggrund af information fra to russiske embedsmænd, som skal have været til stede ved flere af Putins offentlige optrædener, samt en kilde tæt på Kreml.

»Kreml tager Vladimir Putins sikkerhed meget alvorligt. Han beskyttes af en hel hær af synlige og usynlige vagter,« udtaler en af de russiske embedsmænd, som ifølge mediet deltog i sejrsdagsparaden, der blev afholdt den 9. maj i Rusland.

Her ses Vladimir Putin i Moskva den 23. maj. Foto: Yuri Kochetkov/Reuters/Ritzau Scanpix

Sikkerhedsforanstaltningerne omkring den russiske præsident var allerede forhøjede på grund af landets krig i Ukraine – men der skal være blevet skruet op den seneste tid.

Det skyldes ikke mindst det attentat, der i sidste måned ramte den slovakiske premierminister Robert Fico.

Han blev ramt af skud i maven, efter at den slovakiske regering den 15. maj havde holdt møde i Handlová – og han blev efterfølgende indlagt i alvorlig tilstand.

Han er siden meldt uden for livsfare.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, holder her en tale den 15. maj. Foto: Vyacheslav Prokofyev/AP/Ritzau Scanpix

Derudover spiller også andre risikofaktorer ind, lyder det fra de russiske anonyme kilder.

Blandt andet ser man også på Den Internationale Straffedomstols (ICC) arrestordre på Putin for krigsforbrydelser samt risikoen for ukrainske drone- og sabotageangreb og angreb fra radikale islamister.

En kilde tæt på Kreml hævder ligeledes over for The Moscow Times, at Putins måltider bliver testet for gift ved hjælp af et transportabelt laboratorium, som altid er med ham.

»Præsidenten har personlige kokke, som altid rejser med ham. Han har også madvarer med. Men selv da er der altid en særlig gruppe officerer, der rejser med Putin og som kontrollerer alle måltider, før Putin får dem,« lyder det fra kilden, som ifølge det russiske medie udtaler sig på betingelse af anonymitet.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: Sergey Bobylev/EPA/Ritzau Scanpix

Derudover hævder de to russiske embedsmænd, at præsidenten siden i hvert fald 2023 har været iført skudsikker vest ved offentlige udendørs arrangementer – også ved sejrsdagsparaden, som markerer den sovjetiske sejr over Nazityskland i Anden Verdenskrig, lyder det.

I kølvandet på skudattentatet mod Robert Fico afviste Kreml ellers offentligt, at der var planer om at øge sikkerheden omkring Putin.

»Sikkerhedsforanstaltningerne er på det sædvanlige niveau. Det, der bliver gjort, er det, der er nødvendigt for at sikre præsidentens sikkerhed,« sagde Dmitrij Peskov, der er Putins talsmand, i midten af maj ifølge det russiske medie rbc.ru.

Kreml har indtil videre ikke kommenteret påstandene, som kilderne kommer med i The Moscow Times.