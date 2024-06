Svenske Aftonbladet skriver, at en teenagepige mandag blev anholdt, mens hun var med toget på vej mod København.

Det særligt opsigtsvækkende ved sagen er dog, hvad pigen angiveligt skulle i København.

For pigens mor, som slog alarm hos politiet, da pigen var væk, mistænkte, at bandemedlemmet, som pigen var forelsket i, havde sendt hende mod den danske hovedstad for at skyde nogen.

Så langt nåede hun som bekendt ikke, da politiet fandt hende ombord på en tog.

Også det unge bandemedlem er blevet anholdt i en anden del af Sverige.

Sagen efterforskes nu, og ifølge Aftonbladet er de to unge mennesker mistænkt for planlægning af mord og medvirken til mord.

Teenagepigen er ikke tidligere straffet, mens bandemedlemmet har flere domme bag sig – blandt andet for narkorelaterede forbrydelser.