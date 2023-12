Tankskib blev ifølge sikkerhedsfirma truet, hvis ikke det lod sig omdirigere.

Et tankskib med israelske forbindelser er søndag blevet opbragt af uidentificerede bevæbnede personer i Adenbugten.

Det oplyser en unavngiven kilde i det amerikanske forsvar, efter at der tidligere har været en række hændelser på samme rute.

Der er tale om det lille olietankskib med navnet "Central Park", som ejes af det israelsk-ejede selskab Zodiac Maritime.

- Der er indikationer på, at et ukendt antal uidentificerede russiske personer har beslaglagt M/V "Central Park" i Adenbugten 26. november. Amerikanske styrker og koalitionsstyrker er i nærheden, og vi følger situationen tæt, siger embedsmanden.

Hændelsen sker, efter at et fragtskib med israelske forbindelser blev beslaglagt af den yemenitiske houthibevægelse i den sydlige del af Det Røde Hav sidste uge.

Gruppen har truet med at slå til mod flere israelske fartøjer.

Om søndagens episode siger det maritime sikkerhedsselskab Ambrey, at "amerikanske flådestyrker har engageret sig i situationen".

De iranskstøttede houthioprørere i Yemen har tidligere truet med at angribe tankskibet, hvis ikke det lod sig omdirigere til havnen i byen Hodeida i Yemen, melder Ambrey.

Adenbugten er et farvand mellem Somalia og Yemen og er en del af Det Arabiske Hav.

Houthibevægelsen har erklæret sig selv som værende del af en såkaldt "modstandsakse" bestående af grupper med tilknytning til Iran.

Flere af dem har sendt droner og raketter mod Israel under den israelske offensiv i Gaza efter Hamas-angrebet på Israel 7. oktober.

Fredag blev et israelskejet fragtskib beskadiget i et droneangreb, som Iran mistænkes for at stå bag, i Det Indiske Ocean.

