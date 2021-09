Taliban har foretaget nogle af deres første åbenlyse henrettelser efter overtagelsen af magten i Afghanistan.

Det skriver nyhedsbureauet AP med henvisning til flere kilder på stedet.

Henrettelserne skal være sket i byen Herat i det vestlige Afghanistan.

AP har talt med en person ved navn Wazir Ahmad Seddiqi, der driver et apotek ved en af byens pladser, hvor der er blevet hængt et lig op.

Wazir Ahmad Seddiqi fortæller, at i alt fire døde kroppe blev bragt til pladsen ved hans apotek.

Det ene lig blev hængt fra en kran ved pladsen, mens de tre andre lig blev fragtet til andre åbne pladser i byen til advarsel.

Ifølge Wazir Ahmad Seddiqi fortalte Talibans folk på pladsen, at de fire døde personer skulle have deltaget i en kidnapning. Og derfor blev de dræbt og siden hængt til offentlig skue.

B.T. har set et billede af en person på en af pladserne i Herat, der ser ud til at være henrettet og hængt op fra en kran.

På et stykke karton på personen står netop, at vedkommende blev dræbt og hængt til offentlig skue, da han havde deltaget i en kidnapning.

Det har ikke været muligt at få verificeret ægtheden af billedet. Og derfor bringes det ikke i denne artikel.

Efter den endelige overtagelse af Afghanistan i august måned har den øverste Taliban-ledelse været åbne om, at de ville genoptage henrettelser over alt i landet.

Det samme vil gøre sig gældende for offentlige amputationer af eksempelvis hænder som straf.

Lige siden Taliban begyndte at indtage store dele af Afghanistan i midten af august – efter næsten to årtier med blandt andet amerikansk, britisk og dansk besættelse – har der været frygt og bekymring for, om de ville genoptage deres hårde og middelalderlige linje, når det kommer til håndhævelse af loven.

Endnu står det ikke klart, om den spektakulære sag fra Herat blot er begyndelsen på en hård kurs, der minder om den, Taliban førte omkring årtusindeskiftet, eller blot en enestående sag.