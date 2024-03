Nato-medlemskab kan komme i hus torsdag for Sverige. Regeringstop er taget til USA.

Sverige ventes at blive medlem af den vestlige militæralliance Nato torsdag.

Det erfarer det svenske nyhedsbureau TT onsdag uden at angive sine kilder.

Nato forventer, at Ungarn indsender sin godkendelse af Sveriges Nato-ansøgning til USA torsdag.

Dermed vil Sverige kunne overlevere sine tiltrædelsesinstrumenter til USA's regering, hvilket vil gøre landet til det 32. Nato-medlem.

Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, samt udenrigsminister Tobias Billström rejser til USA's hovedstad, Washington D.C., onsdag. Det fremgår ifølge TT af en pressemeddelelse fra den svenske regering.

Sverige søgte om optagelse i Nato i foråret 2022 sammen med nabolandet Finland.

Det gjorde de to lande som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Finland blev optaget i forsvarsalliancen i april sidste år. Men Sverige har altså måttet vente næsten yderligere et år på at blive optaget.

Det svenske public service-medie SVT erfarer, at flyet med Kristersson og Billström letter klokken 14.30 fra Stockholm-lufthavnen Arlanda.

- Det her kan ikke tolkes på nogen anden måde end, at regeringen er meget sikker på, at Ungarn kommer til at deponere sine dokumenter i Washington i morgen, siger SVT's indenrigspolitiske kommentator Mats Knutson.

Han siger, at der også muligvis kan være et møde med USA's præsident, Joe Biden, på vej.

Det kræver alle Nato-staters godkendelse, for at et nyt land kan optages i alliancen. Men både Ungarn og Tyrkiet har stået i vejen for, at Sverige kunne blive del af forsvarssamarbejdet.

Tyrkiets parlament godkendte den svenske ansøgning i januar.

Den tyrkiske nølen skyldtes blandt andet, at Tyrkiet mener, at Sverige har holdt hånden over medlemmer af Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU's terrorliste.

Ungarns nytiltrådte præsident underskrev tirsdag eftermiddag landets ratifikation af Sveriges Nato-medlemskab.

Ungarn har udtrykt utilfredshed med, at Sverige har kritiseret landets regering for blandt andet manglende overholdelse af retsstatsprincipper.

