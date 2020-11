Ifølge avisen Financial Times vil premierminister Boris Johnson annoncere forbuddet i næste uge.

Storbritannien planlægger at forbyde salg af nye benzil- og dieselbiler fra 2030 - fem år før det ellers har været planlagt.

Premierminister Boris Johnson forventes at annoncere forbuddet i næste uge, skriver avisen Financial Times lørdag.

Storbritannien havde oprindeligt planlagt at forbyde salget af nye benzin- og dieselbiler fra 2040 som en del af arbejdet med at reducere landets CO2-udslip.

I februar rykkede Boris Johnson forbuddet frem til 2035.

Men unavngivne industri- og regeringskilder siger ifølge Financial Times, at Johnson har tænkt sig at flytte datoen igen til 2030.

Det vil han ifølge mediet gøre i en tale om miljøpolitik, som han skal holde i næste uge.

Lørdag skrev mediet BBC om lignende planer uden at henvise til nogen kilder.

En talskvinde i Downing Street, som er regeringens hovedkvarter i London, vil ifølge Financial Times ikke kommentere historien eller indholdet af Boris Johnsons kommende tale.

Financial Times skriver, at forbuddet i 2030 ikke forventes at gælde hybridbiler, der kører på en blanding af strøm og benzin.

Denne type biler vil ifølge avisen stadig kunne bile solgt i Storbritannien indtil 2035.

/ritzau/Reuters