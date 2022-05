85 personer er mandag aften omkring kl. 18.00 kommet til skade i en togulykke i den catalanske by Sant Boi de Llobregat lidt udenfor Barcelona i Spanien.

Det skriver norske Dagbladet, der citerer den spanske avis La Vanguardia.

Ulykken skulle være sket i forbindelse med, at et afsporet godstog er kørt ind i et passagertog.

Føreren af passagertoget er ifølge mediet omkommet.

To passagerer er blevet overført til Moisès Broggi hospitalet i Sant Joan Despí.

Resten er lettere kvæstet.

Opdateres …