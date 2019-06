Hun blev hyldet som den kvindelige Steve Jobs - så ramte skandalerne, og alt faldt sammen omkring hende.

Siden er den amerikanske forretningskvinde Elizabeth Holmes blevet beskyldt for at være en løgner og en bedrager, og anklagerne mod hende tårner sig op. Alligevel ser det ud til, at hun har fundet tid til lidt lykke.

I hvert fald mener den amerikanske journalist Nick Bilton, der har fulgt sagen mod den skandaleramte kvinde tæt for Vanity Fair, at vide, at hun for nylig blev gift med sin kæreste gennem to år. Det fortæller han i en podcast - 'Inside the Hive'.

Dog spekuleres der samtidig i, om Elizabeth Holmes havde skjulte motiver, da hun gav sit 'ja':

Nogle mener, at hun mangler penge forud for den store retssag mod sig - og dem kan hendes nu ægtemand, hotel-arvingen Billy Evans, bidrage med.

Andre mener ifølge Nick Bilton, at hun håber på at blive gravid snarest, da hun med en voksende babybule vil kunne vinde sympati i retten.

Intet af det er dog bekræftet - ligesom hverken 35-årige Elizabeth Holmes eller 27-årige Billy Evans har bekræftet, at de er blevet gift.

Elizabeth Holmes vej til toppen som den yngste, selvgjorde milliardær skete hurtigt.

Men hendes fald fra tinderne nogle år efter skete endnu hurtigere.

Står til 20 års fængsel

Som blot 19-årig droppede hun tilbage i 2003 ud af sit studie som civilingeniør og grundlagde virksomheden Theranos.

Elizabeth Holmes hævdede, at firmaets kerneprodukt - det lille blodtest-apparat Edison - kunne teste for en lang række sygdomme med blot én lillebitte blodprøve.

Firmaets værdi skød i vejret - og med sin forkærlighed for sort tøj og rullekraver blev Elizabeth Holmes hyldet som den nye Steve Jobs (som stod bag Apple, red.).

Nogle år senere begyndte især det amerikanske medie Wall Street Journal at interessere sig for Theranos og for blodtesten - og det viste sig efterfølgende, at maskinen var ude at stand til at give præcise resultater på blodprøver.

Det skabte en sand mediestorm om Theranos og især den tidligere mediedarling, som på kort tid måtte se både sin personlige formue og firmaets værdi på næsten 60 milliarder kroner fordufte.

Nu estimeres det, at firmaet er helt værdiløst.

Sidste sommer blev Elizabeth Holmes tiltalt for omfattende svindel - og retssagen mod hende forventes at gå i gang senere i år. Hun står til at kunne idømt 20 års fængsel.