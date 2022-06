Lyt til artiklen

Et dansk ønske om at sende omkring 20 pansrede mandskabsvogne til Ukraine bliver ikke til noget.

Årsagen er, at de er fremstillet i Schweiz – og den schweiziske regering skal nu have nedlagt veto mod Danmarks anmodning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer den schweiziske tv-kanal SRF for oplysningen.

Helt konkret skal Statssekreteriatet for Økonomiske Anliggender (SECO) have afvist Danmarks ønske om at sende de omkring 20 såkaldte Piranha III-mandskabsvogne til Ukraine.

Årsagen til veto-nedlæggelsen skal findes i landets neutralitets-politik, lyder det.

Den omfatter, at landet ikke sender våben til konfliktzoner.

Derfor kræver Schweiz, at et land spørger om lov, hvis det ønsker at sende schweizisk-fremstillede våben til andre lande.

Det er derfor, at man nu har nedlagt veto mod, at Danmark må sende de pansrede mandskabsvogne af sted til det krigshærgede land, oplyses det.

Tilbage i april nedlagde Schweiz blandt andet også veto mod, at Tyskland kunne sende schweizisk fremstillet ammunition, der bliver brugt til kampvogns-antiluftskyts, til Ukraine.

Reuters oplyser, at det indtil videre ikke har været muligt at få en kommentar fra SECO til sagen.