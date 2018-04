Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

Fulde flyveledere, der var på vej til et internationalt møde for flyveledere i den svenske by Kiruna, opførte sig på en måde, så personalet på et SAS-fly og børnefamilier om bord følte sig truet.

Det oplyser ikke navngivne kilder til avisen Expressen.

De fulde flyveledere kom fra den svenske flymyndighed Luftfartsverket.

Ifølge avisen var cirka 40 af flyvelederne så berusede, højrystede og truende over for SAS' besætning om bord, at man valgte at stoppe salget af alkohol.

Ifølge Expressen havde flyvelederne derefter fortalt besætningen, at SAS i fremtiden ville få svært ved at flyve i svensk luftrum.

Stemningen var så dårlig om bord, at man måtte flytte børnefamilier væk fra det berusede selskab.

Der var omkring 100 flyveledere om bord i flyet til Kiruna søndag. Både svenske og internationale flyveledere.

Pressechef i Luftfartsverket Per Fröberg siger, at dets folk om bord ikke var i tjeneste og ikke var på vej til en konference, som arbejdsgiverne havde noget at gøre med.

»Som arbejdsgivere kan vi ikke tage ansvar for, hvad vore ansatte gør i fritiden. Men vi vil nå til bunds i denne hændelse og om nødvendigt håndtere det internt,« siger han.

Flyveledere har ansvar for den trafikale sikkerhed, når fly bevæger sig gennem et lands luftrum.



Ved du noget om sagen? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.

/ritzau/