Den tidligere guvernør i Alaska og vicepræsidentkandidat Sarah Palin ser ud til at skulle skilles fra sin mand, Todd Palin.

Det er lokalmediet Anchorage Daily News, der beskriver, at Todd Palin har været en tur i retten i Anchorage for at anmode om at blive skilt fra sin hustru.

I de papirer, som Todd Palin har registreret, har han bedt om at få opløst ægteskabet grundet 'uforenelighed i temperament mellem parterne i sådan en grad, at de ikke længere finder det muligt at leve sammen som mand og kone', som der står.

I papirerne står der ikke Sarah og Todd Palins navne - blot deres initialer.

Men avisen mener at vide sig sikker på, at der er tale om netop den tidligere vicepræsidentkandidat og manden, da datoen for giftermålet er i papirerne, som avisen har fået adgang til.

Desuden står også fødselsdagen på parrets eneste mindreårige barn, Trig Palin, i papirerne.

Palin-parret har ønsket fælles forældremyndighed over Trig, fremgår det.

Anchorage Daily News har forsøgt at få en kommentar fra repræsentanter for Palin-familien.

Det har ikke været muligt, men det fremgår af de registrerede papirer, at familiens repræsentant ønsker at hemmeligholde den videre proces.

Sarah Palin, som i 2006 blev guvernør i Alaska, blev kendt i USA og store dele af verden i 2008, da John McCain udpegede hende som vicepræsidentkandidat i hans præsidentkampagne.

De tabte dog til Barack Obama og Joe Biden i valgkampen.

Hun har været gift med Todd Palin, der har arbejdet som kommerciel fisker, oliefelt-arbejder og kørt professionel snescooter, i 31 år.