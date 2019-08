Milliardæren Jeffrey Epstein hadede sin fængselscelle og betalte med glæde i dyre domme for at slippe væk fra den. Selv om det blot var for et par timer.

Men en dag gik det op for ham, at kampen var tabt, og samme nat tog han sit liv. Nu besvarer New York Times spørgsmålet, som alle har stillet sig selv siden milliardærens død:

Hvordan kunne den højtprofilerede fange i fængslet Metropolitan Correctional Center i New York begå selvmord, når han var under skarp overvågning i samtlige døgnets 24 timer?

På baggrund af interviews med adskillige personer, som havde deres gang i fængslet i dagene op til Epsteins død, såsom advokater og ansatte, fortæller det amerikanske medie historien om Epsteins sidste tid som fange nummer 76318-054 – og hvorfor og hvordan han valgte at tage sit eget liv.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død. Foto: HANDOUT Vis mere Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død. Foto: HANDOUT

En historie, der centrerer sig om milliardærens mulighed for at leve et andet liv som indsat end sine medfanger – og den dag, hans forhåbninger brast.

Det var 9. august under et møde med hans advokater, at den pædofilimistænkte rigmands verden angiveligt brød sammen.

Her fik Epstein nyheden om, at retten havde offentliggjort nogle dokumenter, som hidtil havde været hemmeligholdt, skriver New York Times. Dokumenterne afslørede, hvad der var foregået i Epsteins luksusvilla i Florida, og indeholdt nye beviser for, at den ekstremt rige finansmand havde etableret et pædofilinetværk, hvor han handlede og misbrugte mindreårige.

Indtil da havde Jeffrey Epstein brugt løs af sin kæmpe formue for at forsøde tilværelsen som varetægtsfængslet.

Et af husene på den vestindiske ø Little St. James, som Jeffrey Epstein ejede. (Foto: Marco Bello/Reuters) Foto: MARCO BELLO Vis mere Et af husene på den vestindiske ø Little St. James, som Jeffrey Epstein ejede. (Foto: Marco Bello/Reuters) Foto: MARCO BELLO

Han betalte advokater for på skift at aflægge ham besøg i fængslet, så han kunne slippe væk fra den trange, klamme, skadedyrsinficerede celle, som han hadede.

Besøgene foregik i et af fængslets mødelokaler, hvor Epstein kunne opholde sig i op til 12 timer om dagen, mens den ene advokat afløste den anden, skriver New York Times.

Hvor det normalt er klientens sag, der bliver diskuteret, når advokaten kommer på besøg i fængslet, sad Epstein ofte og fordrev tiden i stilhed i mødelokalet – sammen med de dyrt betalte advokater. Der blev også gjort flittig brug af automaterne, hvor man kan trække drikkevarer og snacks mod betaling. Epstein skulle også have betalt sine medfanger for at lade ham være i fred.

Men da Epstein hørte om offentliggørelsen af de hidtil hemmeligholdte – og for hans sag skæbnesvangre – dokumenter, måtte han ifølge New York Times' kilder sande, at end ikke hans bugnende bankkonto kunne sikre ham et liv, som efter milliardærens opfattelse var tåleligt, i fængslet. Dagen efter blev den 66-årige finansmand fundet død i sin celle.

Avisens kilder, som af hensyn til den igangværende efterforskning af omstændighederne bag Epsteins selvmord ønsker anonymitet, fortæller også, hvordan Epstein formåede at tage sit eget liv, selv om han var under skarp overvågning af fængselspersonalet.

Epstein skulle tilses hvert 30. minut døgnet rundt, efter at han angiveligt allerede havde forsøgt at tage sit liv én gang, men netop natten til 10. august skete det ifølge det amerikanske medie ikke.

På grund af både underbemanding, og fordi to af vagterne angiveligt faldt i søvn, var der et hul i mandsopdækningen på tre timer. Andre kilder har også fortalt, at fængslet var underbemandet den nat.

Da Epstein blev fundet i sin celle næste morgen ved 6.30-tiden, var det for sent.

Metropolitan Correctional Center i New York, hvor Jeffrey Epstein sad varetægtsfængslet. (Foto: Justin Lane/EPA) Vis mere Metropolitan Correctional Center i New York, hvor Jeffrey Epstein sad varetægtsfængslet. (Foto: Justin Lane/EPA)

En vagt fandt Epstein hængende i en galge lavet af lagnet fra sengen i cellen. Der blev omgående slået alarm og gjort forsøg på at genoplive Jeffrey Epstein med førstehjælp, men uden held. En læge erklærede ham død en time senere.

Jeffrey Epstein blev i starten af juli varetægtsfængslet, da han var anklaget for at have etableret et pædofilinetværk, hvor han handlede og misbrugte mindreårige. Det gjorde han angiveligt i perioden 2002 til 2005.

Politiet skal have fundet nøgenbilleder af piger, der tilsyneladende var mindreårige, under en ransagning af rigmandens hjem i New York. Det har statsanklager Geoffrey Berman tidligere oplyst.

Jeffrey Epstein beskyldtes for at have betalt mindreårige piger hundredvis af dollar for at give ham massage, hvorpå han skulle have forgrebet sig på dem. De yngste ofre var kun 14 år.

Der faldt aldrig dom i sagen mod Jeffrey Epstein, men han risikerede op til 45 års fængsel.