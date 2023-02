Lyt til artiklen

Efter Elon Musk overtog Twitter, har det kostet penge for brugere at få det eftertragtede blå flueben, så man fremstår 'verificeret'. Men det bliver angiveligt udnyttet af grupper, der udøver russisk propaganda.

Det skriver The Washington Post.

Ifølge mediet har en researchgruppe fundet flere Twitter-brugere, der har 'verificeret'-tegnet, og som hævder at have base uden for Rusland.

Men i virkeligheden er de i Rusland og spreder misinformation om den russiske invasion af Ukraine, ligesom en gruppe »vil gøre sit for at stoppe Vestens støtte til den ukrainske krigsførelse«.

Det blå flueben ud for Elon Musks Twitter-konto. Foto: DADO RUVIC Vis mere Det blå flueben ud for Elon Musks Twitter-konto. Foto: DADO RUVIC

Det blå 'verificeret'-tegn gør, at en Twitter-konto fremstår mere prominent ved i højere grad at dukke op i nyhedsfeed og søgninger på Twitter.

Og dermed er brugerne i mere til skue på den sociale platform, skriver avisen

The Washington Post skriver videre, at der er sket en markant stigning af anonyme Twitter-konti, som køber sig adgang til 'verificeret'-tegnet.

Prisen for et flueben er otte amerikanske dollar om måneden. Det svarer til omkring 60 kroner.

Allerede i november sidste år kom det frem, at falske Twitter-brugere betalte sig til det blå flueben. Brugerne fremstod dermed reelle, men i virkeligheden gjorde de grin med en række virksomheder og personer.

Da Elon Musk i sin tid købte Twitter, kritiserede han det daværende verifikationssystem, hvor det var op til det sociale medie selv at bestemme, hvem der skulle verificeres.

»Twitters nuværende hersker og undersåt-system, hvad angår, hvem der får et blåt flueben, og hvem der ikke gør, er noget pis,« skrev han i et opslag på Twitter 1. november.