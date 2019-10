En undersøgelser viser ifølge The York Times, at russiske fly bombede fire syriske hospitaler i maj.

Russiske fly bombede tidligere i år i løbet af 12 timer fire hospitaler i Syrien.

Det skriver den amerikanske avis The New York Times på baggrund af en undersøgelse af russiske radiooptagelser, journaler fra flyspottere og øjenvidneberetninger.

Luftangrebene fandt sted i maj.

De er ifølge avisen del af en større tendens til, at styrker, der støtter Syriens præsident, Bashar al-Assad, specifikt har søgt at ramme hospitaler og sundhedsvæsenets infrastruktur.

Et af de ramte hospitaler hed Nabad al Hayat. Personalet var flygtet tre dage før bombningen, fordi de regnede med et angreb.

En russisk flyleder gav de præcise koordinater på hospitalet til en pilot, der svarede tilbage med en bekræftelse på, at han kunne se hospitalet, beskriver The New York Times.

Flylederen godkendte angrebet, samtidig med at en flyspotter, der havde fået til at opgave at advare civile om kommende angreb, i sin journal nedskrev, at et russisk jagerfly var blevet set i området.

Piloten sendte derefter bomberne afsted mod hospitalet.

Lokale journalister filmede, at tre bomber ramte hospitalets tag, faldt ned igennem taget og eksploderede.

/ritzau/AFP