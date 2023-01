Lyt til artiklen

En ny offensiv fra Vladimir Putin i Ukraine kan blive rullet ud inden for kort tid – allerede i februar eller marts.

Det fortæller anonyme kilder bestående af insidere og rådgivere tæt på magten i Kreml til mediet Bloomberg.

Oplysningerne underbygger, hvad blandt andre Ukraine, NATO og forskellige eksperter har spået om i den seneste tid.

Hvis en russisk offensiv kommer inden for den næste måned eller to, vil så hurtig et fremstød sandsynligvis ramme Ukraine, inden ankomsten af de mange nye kampvogne, som i den seneste uge er blevet bortlovet fra en stribe lande.

Vladimir Putin skulle stadig være »overbevist« om, at en russisk sejr i Ukraine er inden for rækkevidde.

Og ifølge Bloombergs kilder, er den russiske præsident således stadig overbevist om, at invasionen af Ukraine, der nu har været i gang i lige over 11 måneder, vil ende med en russisk sejr: Ikke mindst på grund »Ruslands større hær og viljen til at acceptere ofre«.

Målet med en russisk offensiv skal angiveligt ikke bare være at genvinde initiativet og sætte en stopper for flere måneders stilstand og nederlag for de russiske styrker.

Det skulle også være at lægge pres på Ukraine i forhold til eventuelle forhandlinger om de områder, som Rusland har annekteret, men i flere tilfælde ikke har fuld kontrol over.

»De vedvarende tilbageslag har fået mange i Kreml til at være mere realistiske i forhold til deres umiddelbare ambitioner og er der en erkendelse af, at selv at holde den nuværende frontlinje ville være en præstation,« lyder det dog også ifølge Bloomberg-kilderne.

Det blandt tyske leopard-kampvogne som denne, der er på vej til Ukraine.

Den anerkendte tænketank Instiutute for the Study of War (ISW) skriver i sin seneste analyse af situationen i Ukraine, at Bloombergs oplysninger falder i tråd med ISWs aktuelle vurdering af scenarierne i Ukraine.

»Kreml forbereder en afgørende strategisk handling, sandsynligvis i Luhansk, inden for de næste seks måneder for at genvinde initiativet og få bremset Ukraines igangværende stime af operationelle succeser,« lyder det fredag.

ISW vurderer, at de nuværende kampe om den lille by Vuhledar potentielt set også kan danne udgangspunkt for den kommende russiske offensiv. Det vil altså i så fald være i Donetsk-regionen.

I øvrigt vurderer Bloomberg-kilderne også, at en ny mobilisering kan være på vej i Rusland for at underbygge en kommende offensiv.

Senest blev 300.000 nye soldater hvervet i løbet af efteråret, og både amerikanske og europæiske efterretningstjenester har i den forbindelse for nylig været ude med vurderinger af, at den mængde sandsynligvis ikke vil være nok ballast til en ny offensiv på grund af de store russiske tab.

Således har general Mark Alexander Milley, stabschef for USAs militær, for nylig sagt:

»Sidste gang vi offentligt udtalte os om de de russiske tabstal, sagde jeg, at det var langt over 100.000. Nu vil jeg sige, at det er betydeligt over 100.000. Rusland har haft en enorm mængde af ofre,« sagde han.