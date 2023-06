Den næstkommanderende for de russiske styrker i Ukraine, general Sergej Surovikin, er blevet anholdt i Rusland.

Det skriver det uafhængige medie The Moscow Times.

Avisen hævder, at to kilder fra det russiske forsvarsministerium har bekræftet historien.

Russiske myndigheder har ikke bekræftet historien.

Ifølge The Moscow Times skulle den næstkommanderende for de russiske styrker i Ukraine, general Surovikin, være blevet anholdt i Moskva. Foto: Russian Defence Ministry Press Service/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Ifølge The Moscow Times skulle den næstkommanderende for de russiske styrker i Ukraine, general Surovikin, være blevet anholdt i Moskva. Foto: Russian Defence Ministry Press Service/EPA/Ritzau Scanpix

Tidligere onsdag skrev The New York Times, at Surovikin skulle have kendt til Wagner-bossen Jevgenij Prigozjins planer om at gøre væbnet oprør mod den russiske hærledelse.

Ifølge avisen peger flere kilder på, at Wagner-bossen ikke ville have sat gang i et oprør, hvis ikke han havde forsikringer om støtte fra nogle højtplacerede folk i militærets top.

Surovikin går under navnet 'General Armageddon' på grund af den hensynsløshed, han har udvist i Ukraine.

Han var tidligere øverstkommanderende for russerne i Ukraine, men blev den 11. januar overraskende fjernet fra posten.

Under augustkuppet i 1991 fik han tre ubevæbnede demonstranter myrdet i Moskva.

I 2004 var han chef for en division i krigen mod Tjetjenien.

Fra 2017 ledede han de russiske tropper i Syrien. Under ham blev det russiske flyvevåben beskyldt for at begå adskillige krigsforbrydelser og bombede bevidst civil infrastruktur såsom markedspladser og hospitaler.

Ifølge The Moscow Times forsøger myndighederne nu at finde ud af, om Surovikin var med til at planlægge forsøget på mytteri, der blev den mest alvorlige trussel mod Putin i dennes 23 år i spidsen for Rusland.

Surovikin skulle angiveligt være blevet anholdt søndag, og sidder nu i varetægtsfængsel i byen Lefortovo.

I en video opfordrede Surovikin Wagner-bossen Prigozjin til at lægge våbnene, da gruppen var på vej mod Moskva.

Men i Rusland er der efterfølgende spekuleret i, om den næstkommanderende blev tvunget til at optage denne video.

Financial Times skriver, at præsident Putin nu har givet ordrer at få renset ud i de officerer, der sympatiserer med Prigozjin og Wagner-gruppen.