Russiske styrker har nu omringet den ukrainske by Bakhmut.

Det skriver Dagbladet, der citerer Reuters for nyheden.

Russerne kæmper lige nu for at få kontrol over motorvejen, som forbinder byen med den nærliggende landsby Tsjasiv Jar.

Jan Gajn er assistent for den russiske chef, der er sat ind ved Bakhmut. Ifølge Reuters siger han til russisk statsfjernsyn:

»Bakhmut er nu omringet, vores styrker har lagt en ring hele vejen rundt om byen.«

Han kan berette om hårde kampe i området.

»Kampen om kontrollen over Tjasiv Jar-Bakhmut-motorvejen er nu i gang,« siger han.

Reuters har ikke fået bekræftet oplysningerne fra uafhængige kilder.

Russerne hævder, at de nu har taget kontrollen over flere steder rundt om Bakhmut, hvor tropper og lejesoldater fra Wagner-gruppen har kæmpet med ukrainske soldater i flere måneder.