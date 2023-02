Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun troede, at hun talte i telefon med den tidligere ukrainske præsident. Det gjorde hun ikke.

Ifølge Spiegel er den tidligere tyske kansler, Angela Merkel, blevet snydt af den russiske komikerduo Vovan og Lexus.

Merkel troede, at hun talte med den tidligere ukrainske præsident Petro Porosjenko. Men nu har den russiske komikerduo offentliggjort lydbidder fra telefonsamtalen.

Samtalen bekræftes af Merkels sekretær:

»Jeg kan bekræfte, at der har været en samtale med en person, der udgav sig for at være den tidligere ukrainske præsident Petro Porosjenko,« siger hun til det tyske nyhedsbureau DPA.

Samtalen fandt sted den 12. januar 2023, og der var en tolk til stede.

Merkel har tidligere flere gange mødt den virkelige Petro Porosjenko, men opdagede altså ikke fælden. Hun undrede sig dog over et par spørgsmål angående ekskanslerens pension, men hun undlod blot at svare.

Hun skulle ikke have røbet nogle statshemmeligheder, og hun sendte straks indholdet af samtalen videre til det tyske udenrigsministerium.

Duoen Vovan og Lexus har blandt andet tidligere snydt den nuværende engelske udenrigsminister og succesforfatteren Stephen King.

Komikerne regnes for Kreml-venlige, og de har da også modtaget en pris af det russiske udenrigsministerium, Prisen fik de for at have lokket politikere og internationale personligheder i fælden.