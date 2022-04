Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil gennemføre sit måneprogram.

Det slår han fast ifølge det russiske medie Moscow Times og nyhedsbureauet Tass.

Her henviser han til opsendelsen af det automatiske rumfartøj Luna-25, som har oplevet gentagne forsinkelser.

Ifølge Moscow Times understreger han, at Rusland konsekvent og vedholdende vil gennemføre alle sine planer i rumsektoren på trods af et pres udefra.

»Vi er nødt til at klare udfordringerne ved rumudforskningen,« sagde Putin angiveligt under et besøg på Vostochny Cosmodrome i Ruslands fjernøstlige Amur-region.

Desuden fortalte han, at Rusland vil fortsætte arbejdet med et 'næste – generations rumskib' såvel som nuklear rumteknologi.

Derudover fortalte han, at Moskva og Minsk vil danne infrastruktur i rummet sammen, ligesom han bad om at sikre, at en repræsentant for Hviderusland flyver ud i rummet.

Lanceringsdatoen for Luna 25 var oprindeligt planlagt i 2016, men blev skubbet til 2018 og senere til 2021. Nu er planen at lande et ubemandet rumfartøj på månens overflade senere i år.