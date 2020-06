Mens USA og Taliban har forhandlet fredsaftale, tilbød russisk enhed dusør for drab på vestlige soldater.

Den russiske efterretningstjeneste har tilbudt Taliban-krigere dusører for at dræbe koalitionsstyrker, heriblandt amerikanske soldater, i Afghanistan.

Det melder amerikanske embedsmænd, der ønsker anonymitet, ifølge New York Times.

Oplysningerne er ikke bekræftet fra officielt hold, og både Rusland, USA og Taliban har afvist at udtale sig til den amerikanske avis.

Det en særlig enhed under den russiske efterretningstjeneste, der er i søgelyset for at have tilbudt dusørerne. Imens har USA og Taliban forsøgt at nå frem til en fredsaftale i det krigshærgede land.

Enheden har tidligere kunnet sættes i forbindelse med forsøg på likvideringer og andre lyssky operationer i Europa. Formålet har været at bidrage til at destabilisere Vesten, lyder det.

Militante islamister - eller kriminelle med tæt kontakt til dem - menes at have taget imod en del af de tilbudte penge. Sådan lyder det fra embedsmændene ifølge avisen.

Man ved, at 20 amerikanere blev dræbt i kamp i Afghanistan sidste år.

Men det står ikke klart, hvilke drab der kan sættes i forbindelse med dusørerne.

Den amerikanske regering og præsident Donald Trump er blevet briefet om oplysningerne og en række mulige reaktioner.

Men det er endnu ikke besluttet, hvordan og om man vil reagere over for Rusland. Det oplyser embedsmændene.

Ifølge New York Times vil oplysningerne om dusørerne - hvis de er rigtige - markere en stor eskalering i Ruslands såkaldte hybridkrig mod Vesten.

I hybridkrig er "cyberangreb, vildledende nyheder og hemmelige operationer" de vigtigste elementer.

Efter næsten 20 år med kampe mod Taliban forsøger USA nu at trække sig ud af Afghanistan og opnå fred med Taliban.

29. februar indgik USA og Taliban en fredsaftale. Den indeholder en gradvis tilbagetrækning af amerikanske tropper.

Aftalen betyder, at antallet af soldater fra USA ifølge nyhedsbureauet Reuters nu er nede på 8600. Det er en hurtigere reduktion end ventet, som angiveligt skyldes coronavirus.

Danmark er fortsat til stede som en del af en Nato-mission i Afghanistan. Der er cirka 140 danske soldater i og omkring Kabul. Fokus er blandt andet på træning.

