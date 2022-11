Lyt til artiklen

Højtstående militærledere i Rusland har for nylig diskuteret, hvordan Rusland kan bruge taktiske atomvåben i krigen i Ukraine.

Det skriver det store amerikanske medie The New York Times.

Det amerikanske medie citerer flere højtstående amerikanske embedsmænd.

Yderligere forlyder det, at den russiske præsident, Vladimir Putin, ikke var deltagende i forhandlingerne, som handlede om, hvor galt det går med krigen i Ukraine.

Samtalerne siges at have skabt bekymring i Washington, da det kan tyde på, at Ruslands atomvåbentrusler ikke blot er tomme ord.

Samtidig understreger amerikanske embedsmænd over for The New York Times, at de ikke har set beviser for, at Rusland har indsat atomvåben eller forberedt et atomangreb.

John F. Kirby, der sidder i det amerikanske sikkerhedsråd, nægter at kommentere på The New York Times' oplysninger.

»Vi har hele tiden været tydelige på, at Ruslands trusler om at bruge atomvåben er dybt bekymrende, og at vi tager det meget alvorligt. Vi fortsætter med at overvåge dette, så godt vi kan, og vi ser intet, der tyder på, at Rusland forbereder sig på at bruge sådanne våben,« siger han.

Pentagon vurderer, at Ruslands atomarsenal består optil 2.000 taktiske atomvåben.

Rusland har endnu ikke kommenteret på sagen.