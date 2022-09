Lyt til artiklen

Nu er der nye oplysninger om Ruslands arbejdsmetoder under præsident Vladimir Putin.

I al hemmelighed har Rusland siden 2014 brugt mere end 300 millioner dollars, svarende til næsten 2,2 milliarder danske kroner, på at forsøge at påvirke politikere og embedsmænd i 24 lande.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Mediet har oplysningerne fra et særligt dokument, der er underskrevet af Antony Blinken, som er udenrigsminister i USA.

Ifølge The Guardian nævnes der ikke specifikke navne på politikere og embedsmænd, som Rusland har forsøgt at bestikke.

Men der står, at USA leverer 'klassificerede oplysninger' til de relevante lande.

I dokumentet står, at Rusland har forsøgt at bruge såkaldte 'frontorganisationer' til at kanalisere penge til politikere, der vil fremme de russiske interesser i en række lande.

Disse 'frontorganisationer' omfatter tænketanke i Europa og statsejede virksomheder i Mellemamerika, Asien, Mellemøsten og Nordafrika, står der i det amerikanske dokument.

Så er det sandt, hvad der står i dokumentet, er det altså rundt om i verden, at Rusland har forsøgt at bestikke relevante politikere og embedsmænd.