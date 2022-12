Lyt til artiklen

En gruppe på fire personer, alle med ukrainsk statsborgerskab, er angiveligt blevet likvideret efter at have forsøgt at trænge ind i Rusland.

Det melder flere russiske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Reuters bliver de fire personer omtalt som værende en del af en 'sabotagegruppe'.

Gruppen forsøgte angiveligt at trænge ind i Rusland via Bryansk-regionen, som grænser op til Ukraine.

»Som et resultat af et sammenstød 25. december blev fire sabotører, der forsøgte at trænge ind, destrueret,« siger den russiske sikkerhedstjeneste FSB ifølge det russisk statsejede nyhedsbureau RIA, skriver Reuters.

Ukraine er ikke kommet med en kommentar, ligesom oplysningerne ikke er blevet uafhængigt verificeret, skriver blandt andre TV 2.

Ifølge FSB forsøgte gruppen at trænge ind i Rusland med udenlandske våben.

Tilbage i februar hævede Rusland også at have dræbt en 'sabotagegruppe' bestående af fem mand.

Dengang afviste Ukraine dog, at det var tilfældet.

'Ukraine har heller ingen planer om sådanne handlinger', skrev Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, på Twitter.

Han opfordrede samtidig Rusland til at stoppe med at udsende løgne.