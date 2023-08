Ordren kom fra højeste sted den 25. februar 2022. Dagen efter den russiske invasion af Ukraine.

En ordre om, at de skulle gøre sig klar. Til at modtage ukrainske børn.

Ifølge det uafhængige russiske medie Verstka var det lederen af Ruslands efterforskningskomité, Aleksandr Bastrykin, som kontaktede kadetkorpsene i Moskva, Skt. Petersborg og Volgograd.

Han bad dem angiveligt gøre sig klar til at tage imod ukrainske børn fra den besatte Donbas-region.

Med henblik på at give børnene indledende militærtræning.

Ifølge Verstka involverede Aleksandr Bastrykin sig endda personligt i sagen.

Han skulle have besøgt ukrainske børn efter deporteringer til Rusland og fortalt dem, at efterforskningskomiteen ville støtte dem – og at de var nødvendige i bestræbelserne på at sikre Rusland en sejr i krigen mod Ukraine.

Kadetkorpsene er uddannelsesinstitutioner, hvor børn får den indledende træning med henblik på en fremtidig karriere i militæret eller offentlig tjeneste.

Lederen af Ruslands efterforskningskomité Aleksandr Bastrykin. Foto: Valeriy Sharifulin/EPA/Ritzau Scanpix

Det er ikke muligt for B.T. at verificere oplysningerne om, at ukrainske børn skulle modtage militærundervisning i Rusland eller Aleksandr Bastrykins påståede engagement heri.

Men at deportationerne af ukrainske børn til Rusland finder sted, har FN bekræftet.

Deportationerne stemples som en krigsforbrydelse af Den Internationale Forbryderdomstol i Haag – som på den baggrund har udstedt arrestordrer mod Ruslands præsident Vladimir Putin og Ruslands kommissær for børnerettigheder Maria Lvova-Belova.

Den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) skriver, de ukrainske børn juridisk set ikke har mulighed for at samtykke, hverken hvad deporteringerne eller den påståede undervisning på kadetskolerne angår.

Ifølge ISW er den angivelige militærtræning af deporterede ukrainske børn 'sandsynligvis en del af den igangværende russiske kampagne for at udslette ukrainsk national identitet og militarisere børn, som med tvang er blevet deporteret til Rusland'.