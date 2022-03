Kan Putins elskerinde være nøglen til fred i Ukraine?

Ruslands præsident Vladimir Putins formodede elskerinde, den 38-årige olympiske guldvinder Alina Kabaeva, skulle efter sigende opholde sig i Schweiz langt væk fra krigen i Ukraine og sanktionerne mod Rusland.

Nu vil hendes veninder have, at hun skal tage til Moskva for at få Putin til at indse, at krigen i Ukraine skal stoppe. Det skriver Page Six.

»Alinas veninder har bedt hende om at flyve over til Putin for at overtale ham til at ende krigen. Det virker ikke til, at han lytter til andre, men måske vil han lytte til hende,« lyder det fra en kilde, som Page Six har talt med.

Men det er ikke let at komme hen til en mand, der er omringet af sikkerhedsfolk, som står klar til imod alle farer og trusler for at sikre præsidenten.

Sikkerhedsforanstaltningerne gælder nemlig også, hvis man er Putins elskerinde.

Alina Kabaeva har ifølge Page Six angiveligt sagt, at hun ikke ved, om hun kan komme tæt på Putin, og hvis det lykkes hende, ved hun ikke, om hun kan komme ud af Rusland igen med deres fælles børn.

Tidligere på måneden kom det frem, at Putin skulle have gemt Alina Kabaeva og deres fire fælles børn i en hytte i Schweiz.

Det er dog aldrig blevet bekræftet, at børnene skulle være præsident Putins, som rygterne går på.

Børnene skulle have schweizisk pas og kan derfor opholde sig i landet, men moren, Alina Kabaeva, står nu til at blive udvist af Schweiz.

Derfor kan hun ifølge sine veninder lige så godt forsøge at komme i kontakt med den russiske præsident.

Officielt har Vladimir Putin kun to børn nemlig døtrene, Maria og Jekaterina Putinsa, som han har fået med ekskonen, Ljudmila Putina. En kvinde han var gift med omkring i 30 år frem til 2013.