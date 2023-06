Vladimir Putin vil udtale sig mandag aften, bekræfter Kreml-talsmand ifølge russisk nyhedsbureau.

Ruslands præsident Vladimir Putin overlevede det, der i weekenden lignede et oprørsforsøg fra Wagner-gruppen og dens leder Jevgenij Prigozjin.

Men siden oprørshæren afblæste sin fremmarch mod Moskva, har Vladimir Putin ikke adresseret begivenhederne, som han lørdag morgen fordømte som et 'forræderi'.

Nu kan det russiske folk – og alle vi andre – muligvis se frem til at høre mere fra Vladimir Putin om, hvad der er foregået.

I hvert fald meddeler Kreml-talsmand Dmitry Peskov ifølge det russiske nyhedsbureau Ria Novosti, at Putin vil 'komme med en række udtalelser mandag aften'.

»I aften forventes udtalelser fra Vladimir Putin fra Kreml,« lyder det således i en erklæring fra Dmitry Peskov.

Den kaotiske situation i Rusland fik for alvor verdens opmærksomhed, da Jevgenij Prigozjin fredag aften hævdede, at hans lejesoldater i Wagner-gruppen var blevet angrebet med russiske missiler og havde mistet et stort antal soldater.

Samtidig lovede Wagner-lederen gengældelse, og dagen efter tog Wagner-gruppen så kontrol over det sydlige militærdistrikts hovedkvarter i den sydlige, russiske millionby Rostov-ved-Don.

Det fik Vladimir Putin til lørdag morgen at gå på tv for at tale – i ganske få minutter men med ansigtet i meget alvorlige folder – til det russiske folk.

Her omtalte præsidenten et 'forræderi', som truede selve det russiske system, og som han lovede, at man ville sætte en solid stopper for.

Senere på lørdagen rykkede Prigozjins tropper så nordpå og tog tilsyneladende kontrol med byen Voronezj, som ligger mellem Rostov-ved-Don og Moskva.

Men netop som det så ud til, at der var lagt op til en militær konfrontation mellem oprørerne og de russiske styrker, afblæste Wagner og Prigozjin fremmarchen.

