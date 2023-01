Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Selvom de er meget syge eller alvorligt sårede bliver russiske soldater nu angiveligt sendt tilbage til slagmarken i Ukraine.

Det tyske nyhedsmagasin Focus skriver, at Putin og hans hærchefer nu ikke længere tager hensyn til den enkelte soldats helbredstilstand.

Historien bygger på oplysninger fra det uafhængige nyhedsbureau Agentstvo, hvortil en sekretær for Soldatermødrenes Komité udtaler sig.

Ifølge sekretæren Valentina Melnikov er der 'et uacceptabelt højt antal tilfælde af soldater, der bliver sendt tilbage til fronten,' selvom de er ukampdygtige.

Soldater med alvorlige lungebetændelse skulle således være sendt direkte tilbage til fronten.

Også mænd med dybe kødsår bliver angiveligt sendt mere eller mindre ubehandlede afsted igen.

Det skulle også gælde for unge mænd, som for eksempel har haft et slagtilfælde inden angrebet på Ukraine.

Sygehuspersonalet i Moskva er også begyndt at beklage sig over problematikken, og de bakkes op af humanitære organisationer.

»Vi oplever situationer, hvor soldater, der har modtaget topmoderne medicinsk behandling ikke får efterfølgende hvile og genoptræning, men sendes direkte videre til fronten,« siger Olga Demitsjeva, der er medlem af hjælpeorganisationen Dr. Liza's Fair Help.

I sidste uge kom det også frem, at Putin nu for alvor er begyndt at gøre brug af indsatte i russiske fængsler som soldater. Ikke færre end 40.000 af dem menes nu at kæmpe ved fronten i Ukraine.

Flere af fangerne er blevet idømt fængsel på livstid efter at have begået mord i hjemlandet, men hvis de lader sig hverve til hæren et halvt år frem, bliver de stillet frihed i udsigt.

Mange af dem skulle dog ende som kanonføde i aller forreste række på slagmarken.