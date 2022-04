Vladimir Putin vil ikke. Han VIL ikke.

Den russiske præsident forsøger med »al sin magt« at undgå et møde med sin ukrainske modpart, Volodymyr Zelenskyj.

Sådan lyder det ifølge Financial Times i en artikel baseret på tre kilder med indblik i de samtaler, der foregår omkring den russiske leder og de fredsforhandlinger, der ikke ser ud til at komme videre i øjeblikket.

»Han vil have alt sat på plads inden deres personlige møde,« som en kilde beskriver det.

Kombineret med den bemærkning, Vladimir Putin i fredags kom med til EU-præsident Charles Michel om, at »det ikke er det rigtige tidspunkt« at mødes med Volodymyr Zelenskyj, er det ifølge mediet en klar indikation af det russiske mål lige nu.

Der skal erobres så meget ukrainsk land som muligt, inden landenes ledere mødes, så Rusland kan stå så stærkt som overhovedet muligt.

Udenforstående som den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan, førnævnte Charles Michel og også oligarken Roman Abramovich skulle ellers have forsøgt at overbevise Vladimir Putin om at mødes med Volodymyr Zelenskyj for at komme videre med fredsforhandlingerne.

Der har således tidligere været positive meldinger fra samtalerne i Istanbul mellem de to lande.

Volodymyr Zelenskyj har flere gange givet udtryk for, at han gerne vil mødes med Vladimir Putin. Foto: GENYA SAVILOV

De anonyme kilder fortæller dog til Financial Times, at Vladimir Putin skulle have mistet interessen i at finde en løsning efter en bestemt, nylig begivenhed: Da det russiske krigsskib 'Moskva' gik brændende til bunds i Sortehavet.

»Det var forhåbninger om at kunne finde en aftale. Putin kunne ikke beslutte sig, for han havde brug for at komme ud af det som vinder,« som en kilde siger om situationen inden 'Moskva'-hændelsen.

Herefter var alt forandret.

»Putin ville ikke underskrive noget som helst,« som det lyder.

»Efter Moskva ligner han ikke længere en vinder, fordi det var ydmygende,« som det også lyder.

Altså er der brug for territoriale fremskridt i Ukraine, så Rusland kan fremstå på stærkere vis.

Artiklen fra Financial Times fortæller også – som det tidligere har været fremme – at Vladimir Putin bygger sit billede af krigen i Ukraine på den positive fremstilling i russiske medier og fra landets generaler. På samme måde skulle han ifølge mediets kilder være overbevist om, at de russiske tropper ikke har angrebet civile ukrainere.

»Han tror virkelig på det sludder, han hører på tv, og han vil gerne vinde stort,« som en kilde udtrykker det.