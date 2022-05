Rusland er blevet skubbet tættere mod en potentiel misligholdelse af deres udlandsgæld.

Det sker efter, at det amerikanske finansministerium lod en vigtig sanktionsfritagelse til fordel for amerikanske investorer udløbe.

Nærmere bestemt valgte ministeriet tirsdag ved midnat at lukke for dette 'smuthul' frem til onsdag.

Det skriver Bloomberg ifølge det norske medie Børsen.

Det betød, at muligheden blev lukket for, at amerikanske banker og enkeltpersoner havde mulighed for at modtage obligationsbetalinger fra Rusland.

Og netop det tiltag kan skubbe Rusland et skridt nærmere en russisk statsbankerot.

»Dette øger helt klart de i forvejen høje odds for russisk misligholdelse,« fortæller senioranalytiker Hassan Malik til Børsen.

Lukningen af ​​smuthullet kommer to dage før næste løbetid for russisk udlandsgæld, hvor 100 millioner dollars – altså knap 697 millioner danske kroner bliver indbetalt fredag ​​i denne uge.

Men fordi USAs finansminister Janet Yellen allerede i sidste uge udtalte, at det var 'overvældende sandsynligt', at USA ville lukke smuthullet, blev betalinger tvunget igennem denne gang.

Det er således først og fremmest fremtidige betalinger, der kan blive ramt af det lukkede hul, lød det.

Om dette er tilstrækkeligt til at vippe Rusland over konkursgrænsen, er dog fortsat et åbent spørgsmål.