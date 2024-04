Bakhmut blev berygtet for at være 'kødhakkeren' på grund af de skyhøje dødstal under kampene om byen. Mariupol blev forvandlet til en uhyggelig ruinhob.

Men det kan komme til at blegne i forhold til, hvad Vladimir Putin nu skulle have planer om.

»Rusland planlægger at smadre Kharkiv og gøre byen til en grå, ødelagt zone, hvor end ikke kakerlakker kan bo. Rusland vil hellere ødelægge byen end erobre den,« hævder Kari Liuhto, som er professor ved University of Turku School of Economics i Finland, i et interview med det finske medie Iltalehti.

Ruslands præsident har ikke selv sagt, at Kharkiv skulle være et mål for ham og Rusland, men udmeldingen fra den finske professor er imidlertid ikke taget ud af den blå luft.

Bloomberg har ifølge Dagbladet talt med både ukrainske og vestlige efterretningskilder, som mener, at Putin har øjnene fast rettet mod byen.

Står det til troende – og får Putin i så fald held med sit foretagende – vil det være en hidtil uset katastrofe. Selv i en så blodig og frygtelig krig som den Rusland fører mod Ukraine.

Før det russiske angreb på Mariupol boede der omkring 450.000 indbyggere i den – dengang – smukke by ud til Det Sorte Hav, og Bakhmut havde lidt over 70.000 indbyggere, før de hårde kampe gjorde byen til en 'kødhakker' og en ruinhob.

Kharkiv er til sammenligning Ukraines næststørste by med omkring 1,3 millioner indbyggere.

Et udateret luftfoto viser de voldsomme ødelæggelser, Bakhmut blev udsat for under kampene om byen. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Byens borgmester, Ihor Terehov, frygter en russisk offensiv mod byen – og kommer i den sammenhæng med en uhyggelig sammenligning.

Han advarer mod, at Kharkiv kan blive »et nyt Aleppo«, skriver The Guardian.

Den syriske storby blev i 2017 udsat for et massivt bombardement af russerne med frygtelige lidelser blandt byens mange civile til følge.

Så vidt er det ikke kommet i Kharkiv, men byens indbyggere mærker tydeligt krigens rasen – og frygtelige uforudsigelighed.

Ukrainsk redningsmandskab arbejder efter et raketangreb mod et beboelsesområde i Kharkiv. Foto: Sergey Kozlov/EPA/Ritzau Scanpix

»Jeg har levet her i mere end et år og har på mirakuløs vis overlevet. Folk dør, og byen bliver bombet,« fortalte 44-årige Evgeny for en uge siden til B.T., som har fulgt ham siden den russiske invasion af Ukraine i fuld skala begyndte i februar 2022.

En bombekampagne vil imidlertid ikke alene kunne fravriste ukrainerne Kharkiv, der ligger i den ukrainske region af samme navn, ikke langt fra grænsen til Rusland og den russiskbesatte Luhansk-region.

Harri Ohra-aho, der er tidligere efterretningschef i det finske forsvar, siger til Iltalehti, at en russisk erobring af millionbyen vil kræve enorme ressourcer – og koste utrolig mange menneskeliv. Både på russisk og ukrainsk side.

Han peger på, hvor mange menneskeliv, der gik tabt, før russerne erobrede Bakhmut. En by med et indbyggertal, der mere end 18 gange mindre end Kharkivs.