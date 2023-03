Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I mange år har den russiske regering arbejdet på at få russerne til at drikke mindre.

I 2003 indførte regeringen afgifter på alkohol, og i 2013 forbød man salg af alkohol i tidsrummet 23-08.

Det er alt sammen sket, mens Vladimir Putin har været ved magten. Og det har virket.

Fra 2003 til 2016 faldt forbruget af alkohol med 43 procent, og den forventede levetid for russiske mænd er vokset fra 57 i 1994 til 67 i 2018, skrev DR.

Efter Sovjetunions sammenbrud kæmpede Rusland i mange år med et stort overforbrug af alkohol, men forskellige regeringstiltag efter årtusindskiftet har fået russerne til at drikke mindre. Foto: Alexei Sazonov/AP/Scanpix/arkiv Vis mere Efter Sovjetunions sammenbrud kæmpede Rusland i mange år med et stort overforbrug af alkohol, men forskellige regeringstiltag efter årtusindskiftet har fået russerne til at drikke mindre. Foto: Alexei Sazonov/AP/Scanpix/arkiv

Men nu viser det sig, at Ruslands stærke mand måske har haft andre og modsatrettede interesser.

Det undersøgende journalistiske medie Proekt anklager Putin for at have tjent flere hundrede millioner dollar via salg af vodkamærket Putinka, der spiller på netop Putins navn.

Der skulle være sket fra 2004 til 2019, skriver The Moscow Times.

Vodkamærket blev opfundet i 2002, og allerede i 2005 solgte de mere end 40 million liter om året.

Ejerne af Putinka-mærket er skiftet over årene, men har ifølge Proekts kilde alle haft forbindelse til Putins inderkreds og har skullet betale en del af deres overskud til Putin.

Proekts kilde var ansat i en af Putins nærmeste venners forretningsimperium og var direkte involveret i styringen af det hemmelig finansielle netværk, der styrede pengestrømmen. Han valgte at gå til journalisterne, efter Rusland invaderede Ukraine.

Ruslands stærke mand Vladimir Putin har siden 1999 fungeret uafbrudt som enten præsident eller premierminister i Rusland.

Den tidligere KGB-efterretningsofficer var premierminister fra 1999 til 2000.

Herefter var han præsident fra 2000 til 2008.

Fra 2008 til 2012 var han atter premierminister, og siden 2012 har han været præsident.

»De russiske ledere er blevet gale, de skal stoppes,« siger han til Proekts.

Det cypriotiske selskab Ermera Consultants er centralt i historien. Det er officielt ejet af advokaten Vladislav Kopylov fra Sankt Petersborg – men ifølge Proekts kilde er Kopylov bare en stråmand, og den virkelige ejer er Vladimir Putin.

Ermera Consultants fik i 2014 indirekte kontrollen med Putinka, da dets russiske datterselskab Real-invest overtog rettighederne til vodkamærket.

Der har tidligere været historier fremme om, at Putin har skrabet en formue sammen, mens han har ledet Rusland.

I 2017 skrev B.T., at finansmanden Bill Browder anklagede Putin for at sidde på en formue på 200 milliarder dollar.