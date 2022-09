Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Putin er taget på ferie, mens soldater kæmper for livet i hans invasion af Ukraine.

Det oplyser den uafhængige russiske journalist Farida Rustamova, som har fået feriemeldingen bekræftet af tre kilder, der kender den russiske præsidents kalender.

Det skriver norske Dagbladet.

Onsdag morgen holdt Putin en tale, hvor han erklærede en delvis militær mobilisering, der skal få cirka 300.000 russiske mænd i uniformen – hvilket fik flere til at konkludere, at det var et tegn på desperation fra præsidentens side i invasionen af Ukraine.

Samme dag som talen, rejste han videre til byen Novgorod, hvor han både besøgte en skole og tog til en koncert, oplyser den russiske regering.

Men efter disse praktiske gøremål, har Putin altså haft brug for at trække stikket og derfor er han taget på ferie i mindst en uge, oplyser Rustamova.

Angiveligt opholder han sig på sit eget feriested i byen Valdaj. Her skal han både have adgang til wellness, ishockey og afslapning med sine venner.

Farida Rustamova fortæller dog, at Putin ikke holder helt fri – han er trods alt i krig. Derfor opfylder han også arbejdsopgaver, som telefonsamtaler, med andre statsledere.

Den uafhængige journalist har tidligere arbejdet for BBC’s russiske tjeneste, samt de uafhængige nyhedsmedier ‘Meduza’ og ‘tv Rain’.