Ruslands præsident Vladimir Putin åbner nu op for en våbenhvile i krigen mod Ukraine.

Det skriver The New York Times.

Oplysningerne bygges på tidligere højtstående russiske embedsmænd, der udtaler sig anonymt til mediet.

»Han er virkelig klar til at stoppe krigen ved den nuværende stilling på slagmarken,« siger den ene kilde.

Siden september skulle Putin angiveligt have været parat til at kigge på en mulig våbenhvile. Han sendte følere ud, da han var tilfreds med Ruslands erobrede territorium i Ukraine.

Det fortæller amerikanske embedsmænd til The New York Times.

Det er langt fra sikkert, at de ukrainske ledere vil acceptere sådan en aftale, da de jo har lovet at generobre det tabte territorium.

Flere amerikanske embedsmænd siger da også, at det kan være et velkendt Kreml-forsøg på at vildledning og ikke afspejler ægte vilje hos Putin til at gå på kompromis.

De russiske kilder i The New York Times siger, at Putin også kan ændre mening, hvis Rusland får mere medvind på slagmarken.

Kilderne fortæller, at det er et sammenfald af faktorer, der nu har bragt Putin på andre tanker i forhold til krigen i Ukraine. Dels at kampene befinder sig i et dødvande, dels Vestens reaktion, og så er der krigen i Gaza oveni.

Det amerikanske medie har været i kontakt med Putins talsmand, Dmitri S. Peskov.

Forelagt oplysningerne om en eventuel våbenhvile, siger han:

»Putin er faktisk klar til samtaler, og det har han sagt. Men Rusland vil nå sine mål først. De teser, I præsenterer er principielt forkerte.«