Til maj skal den folkekære Prince Harry og skuespillerinden Meghan Markles giftes. Og det bliver med to af Prince Harrys ekskærester på gæstelisten.

I slutningen af 2017 blev den britiske prins forlovet med skuespillerinden Meghan Markles, som hidtil har været bedst kendt fra Netflix-serien 'Suits'.

Det er ikke mange detaljer, der endnu er blevet røbet om det royale bryllup, der kommer til at foregå den 19. maj i år. Men hvad der blandt andet vides er, at Prince Harry har valgt at invitere sine to ekskærester, som han var sammen med i et godt stykke tid, skriver DailyMail.

»Harry har bevaret sit venskab med sine to ekskærester, Chelsy Davy og Cressida Bonas, og derfor vil de være at finde på gæstelisten. Der er ingen sure miner mellem Harry og de to kvinder, og jeg tror ikke, det gør Meghan noget,« siger en ven af Prinsen til det britiske medie.

Prince Harry havde et forhold fyldt med tumult gennem syv år med juristen Chelsy Davy på 32 år og derefter et forhold med skuespilleren Cressida Bonas på 29 år, hvilket gik i stykker efter fire år.

Nedenfor ses Prince Harry med ekskæresten Chelsy Davy:

Foto: EDDIE KEOGH Foto: EDDIE KEOGH

Og herunder ses Prince Harry med ekskæresten Cressida Bonas:

Foto: STEFAN WERMUTH Foto: STEFAN WERMUTH

Meghan Markles har som bekendt også været gift før med filminstruktøren Trevor Engelson. De blev skilt i 2013 efter at have været gift i to år.

Men den amerikanske filminstruktør er ikke at finde på gæstelisten. Rygterne går desuden også på, at Meghan Markles' eksmand er i gang med et tv-program om at være skilt til en, der efterfølgende bliver et medlem af den royale familie.

I 1981 blev Lady Diana og Prince Charles gift, og dengang var der også en ekskæreste til stede. Camilla Parker Bowles sad på de fine rækker i St Paul's Cathedral og kunne kigge på sin ekskæreste, Prince Charles, sige 'ja' til en anden kvinde.

Prins Harry. The Roundwood Youth Centre i London. Den 15. februar. Foto: REUTERS/Frank Augstein/Pool Prins Harry. The Roundwood Youth Centre i London. Den 15. februar. Foto: REUTERS/Frank Augstein/Pool

De fleste synes dog ikke, at det er et dårligt tegn, at Prince Harry har valgt at invitere sine to ekskærester. Det viser derimod et tegn på modenhed.

Hovedårsagerne til at forholdet mellem Prince Harry og hans to ekskærester braste, siges at bunde i, at de ikke havde lyst til at blive verdenskendte prinsesser.

Prince Harrys forlovede, Megan Markles, virker dog ikke til at have et problem med sin kommende titel som prinsesse.

Ifølge DailyMail har Kensington Palace ikke ønsket at udtale sig.