Det hører ikke til sjældenhederne, at der for tiden dukker opsigtsvækkende historier, meldinger og forlydender op om fremtrædende russere.

Nu er det sket igen – og denne gang med Wagner-bagmanden Jevgenij Prigozjin i centrum.

For den kontroversielle forretningsmand, som tidligere har været kendt som 'Putins kok', skal angiveligt have kæmpet med sit helbred.

Det skriver det uafhængige undersøgende russiske medie Proekt ifølge Dagbladet.

Her ses Wagner-bagmanden Jevgenij Prigozjin forlade den russiske by Rostov ved Don efter det væbnede oprør den 24. juni. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

Mediet hævder, at bagmanden for den private lejehær Wagner i en årrække skal have haft mavekræft, som han skal have gennemgået flere behandlinger for.

Som kilde citerer Proekt blandt andet en person, der – angiveligt – skal være en af Prigozjins medarbejdere:

»Han har haft kræft, men nu ser det ud til, at svulsten er stoppet med at vokse,« lyder det.

Derudover skriver Proekt ifølge Dagbladet også, at der under en ransagning af Wagner-lederens hjem skal være fundet store mængder medicinsk udstyr.

Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin og Vladimir Putin i 2011. Foto: Uncredited/AP/Ritzau Scanpix

En anden person, der efter sigende skal være en tidligere ansat, hævder desuden, at Prigozjin i årevis har levet på en streng diæt og levet som afholdsmand som konsekvens af hans kræftsygdom.

Ingen af oplysningerne er uafhængigt verificeret eller på anden vis bekræftet.

Jevgenij Prigozjin har ikke været set offentligt i noget nær tre uger, siden han indledte et væbnet oprør mod Moskva den 23. og 24. juni.

Der marcherede Wagner-gruppen mod den russiske hovedstad – angiveligt i et forsøg på at afsætte den russiske militærledelse, som Prigozjin har ligget i en bitter strid med.

Da lejehæren befandt sig omkring 200 kilometer fra Moskva, blev der dog mæglet en aftale på plads af Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, hvilket fik dem til at stoppe og vende om.

Det er langt fra første gang, der dukker opsigtsvækkende rygter frem om den russiske top.

Blandt andet har der floreret lignende teorier om, at den russiske præsident, Vladimir Putin, skal have været syg op til invasionen – foruden teorier om, at han skal have en eller flere dobbeltgængere.

Noget, som Kreml har afvist.