Præsidentdebatten mellem Donald Trump og Joe Biden, der skulle have været afholdt den 15. oktober, er blevet aflyst.

Det skriver Wall Street Journal.

Den planlagte debat løb ind i problemer, da USA's præsident, Donald Trump, blev testet positiv for coronavirus.

Arrangøreren bag valgte derpå at ændre debatformattet fra et fysisk møde til et virtuelt møde - en debatform, som Trump forleden meldte ud, at han ikke ville dukke op til.

En udmelding, der altså nu får den konsekvens, at debatten ikke bliver til noget.

Der er planlagt i alt tre præsidentdebatter. Den første blev holdt den 29. september, og den næste - og potentielt sidste - er sat til den 22. oktober.