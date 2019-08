301 dage efter at den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst, vil norsk politi offentliggøre nye, interessante oplysninger i den mystiske sag.

Oplysninger, som kan bringe efterforskerne på sporet af, hvem der kidnappede Anne-Elisabeth Hagen.

Det skriver VG.

Ifølge det norske medie er det nye oplysninger fra gerningsstedet - hvilket vil sige Anne-Elisabeth Hagens hjem - som politiet offentliggør på pressemødet, der går i gang onsdag klokken 12.

Anne-Elisabeth og Tom Hagens hjem. Foto: Fredrik Hagen Vis mere Anne-Elisabeth og Tom Hagens hjem. Foto: Fredrik Hagen

Informationerne kan bringe efterforskerne et stort skridt nærmere en opklaring af den mystiske sag om den norske milliardærfrues forsvinden.

For ifølge VG's oplysninger er det oplysninger, som kan være med til at identificere, hvem der tiltvang sig adgang til Hagen-parrets hjem i Lørenskog nær Oslo og kidnappede Anne-Elisabeth Hagen 31. oktober sidste år.

»Vi håber naturligvis, at det vil bidrage til at politiet opklarer sagen og at gerningspersonerne bliver pågrebet,« siger Hagen-familiens bistandsadvokat Svein Holden til VG.

69-årige Anne-Elisabeth Hagen er gift med Tom Hagen, som er en af Norges rigeste mænd.

Sidste livstegn fra den norske kvinde var den 31. oktober 2018 klokken 09:14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da Tom Hagen kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge for 90 millioner norske kroner i kryptovaluta og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis Tom Hagen kontaktede politiet.

Hvem der kidnappede Anne-Elisabeth Hagen har politiet trods intensiv efterforskning endnu ikke afklaret. Derfor imødeses onsdagens pressemøde med stor spænding.

Politiet vil overfor VG ikke kommentere oplysningerne før pressemødet.

VG afslørede i starten af august, at de formodede kidnappere 8. juli kontaktede Hagen-familien.

De krævede ti millioner norske kroner (7,5 millioner danske kroner) for et livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen - et krav familien ifølge det norske medie imødekom.

Udbetalingen skulle være sket blot to uger efter, at politiet fortalte, at man arbejder med en teori om, at Anne-Elisabeth Hagen var blevet dræbt.

Men familien modtog angiveligt aldrig noget livstegn fra kidnapperne.

Ejendomsmatadoren Tom Hagen har ifølge norske Aftenposten en formue på omkring 1,3 milliarder danske kroner.

Ægteparret har tre børn og flere børnebørn.

Opdateres...