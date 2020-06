På onsdag vil det svenske politi, der efterforsker mordet på Olof Palme komme med en konklusion på, hvad de har fundet ud af.

Men allerede mandag er der kommet nye oplysninger frem.

Det skriver Aftonbladet.

Chefefterforsker for Palme-mordet, Krister Petersson, har tidligere meddelt, at man mener, at man har fundet ud af, hvem der dræbte den tidligere svenske statsminister Olof Palme.

Mandag eftermiddag skriver det svenske medie Aftonbladet, at efterforskningsledelsen har fundet mordvåbnet.

Det er forfatter, redaktør og politiker Daniel Suhonen, der siger til Aftonbladet, at efterforskerne har fundet mordvåbnet. Han henviser til kilder 'dybt inde' i efterforskningen som belæg for sin påstand.

Drabsvåbnet har været blandt de ting, som svensk politi har søgt efter lige siden mordnatten for næsten 35 år siden.

Aftonbladet har tidligere rapporteret, at det sandsynligvis er spørgsmålet om en død person, der vil blive præsenteret som gerningsmand.

Men selvom det drejer sig om en død person, forventes det, at anklageren skal fremlægge beviser, der havde havde fået personen dømt i retten for at kunne afslutte efterforskningen ordentligt.

I et interview med SRs Radio Sweden sagde Krister Petersson forud for årsdagen for mordet på Olof Palme den 19. februar i år følgende.

»Vi analyserer de ting, der var i efterforskningen, vi har opnået tekniske beviser, og vi har afhørt vidner.«

Mordet på Olof Palme er blandt Sveriges største kriminelle gåder. Nu kan det være på vej til at blive løst.