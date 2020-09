En pakke, der var adresseret til den amerikanske præsident Donald Trump, har angiveligt vist sig at indeholde et særdeles dødeligt giftstof.

Før pakken nåede frem til præsidenten, blev den dog opfanget.

Det skriver CNN, der har fået historien fortalt af to personer, der arbejder inden for retshåndhævelsessystemet.

Efter pakken var blevet opfanget tidligere på ugen, blev den udsat for to tests: De skal have bekræftet, at pakken indeholdt giftstoffet ricin, der er en af verdens mest dødelige gifte og er kendt for at være svært at opdage i menneskekroppen.

Al post, der bliver sendt til Det Hvide Hus, bliver i forvejen sorteret og sikkerhedsscannet et andet sted, før det får lov til at blive sendt ind i den ikoniske præsidentbygning.

Ifølge CNN efterforsker både FBI og Secret Service sagen.

Hvis man indtager ricin, kan det føre til kvalme, opkast og indre blødninger i maven og tarmene – hvorefter det kan føre til lever-, milt- og nyresvigt og i sidste ende til døden.

