Politiets søgelys skal i disse dage været rettet mod en helt bestemt mand i sagen om den unge pige Madeleine McCann, der for tolv år siden forsvandt sporløst fra sin seng i en ferielejlighed i Portugal.

Den mistænkte mand skal angiveligt være tysker og i forvejen være anklaget for pædofili.

Det skriver det britiske medie Sky News.

Manden skulle efter sigende have siddet bag tremmer i Tyskland, da det lokale politi besluttede sig for at kontakte deres portugisiske og britiske kolleger om sagen.

Det skulle være den nye mistanke mod manden, der har fået politiet til at poste ekstra ressourcer og mandskab i efterforskningen. Historien melder dog ikke noget om, hvorfor han netop nu formodes at være sat i forbindelse med sagen.

Madeleine 'Maddie' McCann forsvandt som tre-årig fra sin seng i en ferielejlighed i Praia da Luz i Portugal. Blot ni dage før sin fødselsdag.

De seneste tolv år har myndighederne efterforsket sagen i utallige retninger for at finde hende. Men ingen af deres anstrengelser har ført dem til svarene på, hvor hun kan være - eller hvad der helt præcist skete den majnat.

Det eneste, man med sikkerhed ved, er, at Maddie blev meldt savnet kort efter klokken 22.00 den 3. maj 2007.

På omkring det tidspunkt menes den mistænkte mand at have været bosat på den portugisiske Algarve-kyst.

Ifølge Sky News var han ikke blandt de mistænkte på det tidspunkt, hvor Madeleine forsvandt, men flere andre pædofile i området blev undersøgt og udelukket fra efterforskningen.

Hverken portugisisk politi eller Scotland Yard - som samarbejder med politiet i Portugal om sagen - har officielt kommenteret udviklingen i efterforskningen. Begge bekræfter dog, at man fortsat arbejder på at finde ud af, hvad der skete med Madeleine McCann.

Madeleines forældre forklarede efter datterens forsvinden, at de havde puttet Maddie og hendes to tvillingesøskende i ferielejligheden, før de selv var gået ned på en tapas-restaurant omkring 50 meter fra der, hvor børnene lå og sov.

Godt hver halve time tjekkede forældrene til børnene i lejlighed 5A. Men da Kate McCann klokken 22 gik op i lejligheden for at se til dem, fandt hun kun tvillingerne.

Madeleine McCann var forsvundet.

På 12-årsdagen for hendes forsvinden, fortalte hendes forældre i en skriftlig udtalelse, at man vil fortsætte med at lede efter hende:

'Lige så længe, som det måtte tage,' skrev de.