Russiske soldater bevæbnet med geværer kommer gående. Gennem døråbningen og videre ind i bygningen.

Overvågningsbillederne er bemærkelsesværdige – på grund af, hvor de stammer fra.

I månedsvis har Ukraine anklaget Rusland for systematisk at bortføre og deportere børn fra ukrainske børnehjem, hvilket vil være et klart brud på krigens love.

Sky News deler nu overvågningsbilleder fra et børnehjem i landsbyen Stepanivka udenfor Kherson, som ifølge mediet er bevis på, at der er hold i anklagerne.

Billederne viser ifølge det britiske medie det øjeblik, hvor de russiske soldater ankom til børnehjemmet – og begyndte at lede efter børn, de kunne tage med.

Men russerne fik sig en gevaldig overraskelse.

For der var ingen børn på børnehjemmet, da soldaterne gjorde deres entré, skriver Sky News.

Børnehjemmets forstander, Volodymyr Sahaidak, fortæller til det britiske medie, at der gik historier om, at russerne havde bortført børn fra børnehjem i Donbas-regionen, siden der udbrød borgerkrigslignende tilstande i 2014.

Derfor tog han og byens borgere affære, fortæller forstanderen.

»Det var det mest skræmmende, så vi begyndte at gemme børnene, fordi vi vidste, de ville tage dem,« siger Volodymyr Sahaidak til Sky News.

De 52 sårbare børn var derfor pist forsvundet fra børnehjemmet, da soldaterne kom.

Landsbyens beboere risikerede dermed at blive stemplet som kollaboratører – med risiko for anholdelse eller endda at blive skudt.

Senere vendte russerne ifølge forstanderen tilbage – og denne gang skulle de have bortført 15 børn, som Rusland selv havde sent til børnehjemmet efter at have besat Kherson-regionen.

Sky News skriver også, at russerne bortførte børn på helt ned til tre år fra et andet børnehjem i regionen.

I alt hævder de ukrainske myndigheder, at 13.000 børn er blevet bortført eller deporteret af Rusland i løbet af krigen i Ukraine.