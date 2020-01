Den svenske avis Expressen skriver, at otte svenskere var ombord på det Boieng-fly, der onsdag morgen styrtede i iranske Teheran.

Flyet var netop lettet og var på vej mod Kiev i Ukraine, og alle 176 døde i styrtet.

De første meldinger lyder indtil videre på, at styrtet skyldes en mekanisk fejl og altså ikke har en forbindelse til den verserende konflikt mellem USA og Iran.

Expressen har deres oplysning om de otte svenskere fra det russiske medie Echo Moscow, og der skriver man samtidig, at de 176 døde blandt andet fordeler sig på følgende nationaliteter:

73 canadiske statsborgere, 71 iranske statsborgere, fire tyske statsborgere, tre britiske statsborgere, otte svenske statsborgere og seks afghanske statsborgere.

B.T. forsøger at kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice for at få bekræftet, at ingen danske statsborgere var ombord på flyet.

