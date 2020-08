Svetlana Tikhanovskaja blev erklæret som taber af valg i Hviderusland. Nu er der tvivl om hendes videre færd.

Hvis der bliver udskrevet et nyt præsidentvalg i Hviderusland, vil Svetlana Tikhanovskaja, oppositionens kandidat fra forrige søndags valg, ikke stille op.

Det siger hun fredag aften ifølge det statsejede russiske nyhedsbureau Tass i et interview med mediet Belsat.

Tidligere på ugen sagde hun ellers, at hun var klar til at stå i spidsen for landet, hvis præsidenten, Aleksandr Lukasjenko, blev væltet.

Fredag aften ser meldingen dog ud til at være en anden.

Adspurgt om, hvorvidt hun eller hendes mand, Sergej Tikhanovskij, vil stille op som præsident ved et eventuelt nyt valg, svarer hun:

- Jeg har ikke sådanne planer.

9. august blev der afholdt valg i Hviderusland. Her fik den siddende præsident, Aleksandr Lukasjenko, over 80 procent af stemmerne.

EU og mange andre internationale aktører har sagt, at de ikke anerkender valgresultatet. Der er siden udbrudt store protester i blandt andet hovedstaden Minsk.

EU har efter de omfattende demonstrationer indført sanktioner mod de embedsmænd i Hviderusland, der er ansvarlige for den hårde kurs mod demonstranterne.

Samtidig har EU's ledere rettet indtrængende opfordringer til den russiske præsident, Vladimir Putin, om at presse på for dialog i nabolandet.

Svetlana Tikhanovskaja, der var Lukasjenkos største udfordrer, har siden det tabte valg befundet sig i nabolandet Litauen.

Tidligere fredag sagde hun på et pressemøde, at hun vil vende tilbage til Hviderusland, når hun "føler sig tryg".

Det var egentlig hendes mand, bloggeren Sergej Tikhanovskij, der skulle have udfordret Lukasjenko.

Han blev dog inden valget anholdt sammen med flere andre kandidater. Det fik 37-årige Svetlana Tikhanovskaja til at stille op i stedet.

Aleksandr Lukasjenko har været Hvideruslands præsident siden 1994.

Flere vestlige ledere er meget direkte i deres fordømmelser af ham og valghandlingen. Den tyske finansminister og viceforbundskansler Olaf Scholz kaldte ham forleden "en forfærdelig diktator".

/ritzau/