Den amerikanske præsident, Joe Biden, havde en klar plan.

Men den gik i vasken.

Til sin årlige State of the Union-tale, der holdes natten til fredag dansk tid, ville han have haft to af Putins største kvindelige fjender tæt på sig.

Det skriver The Washington Post.

Olena Zelenska vil ikke ses sammen med Aleksej Navalnyjs enke, Julija Navalnaja. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Olena Zelenska vil ikke ses sammen med Aleksej Navalnyjs enke, Julija Navalnaja. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix

Planen var, at Aleksej Navalnyjs enke, Julija Navalnaja, og Ukraines præsidentfrue, Olena Zelenska, skulle havde siddet ved siden af Bidens kone, Jill, på tilhørerpladserne.

Sammen skulle trioen have udstrålet sammenhold mod Putin.

Invitationerne var sendt afsted.

Men Olena Zelenska meldte fra.

Aleksej Navalnyjs enke, Julija Navalnaja, har også meldt afbud til Joe Biden. Foto: Frederick Florin/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Aleksej Navalnyjs enke, Julija Navalnaja, har også meldt afbud til Joe Biden. Foto: Frederick Florin/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge Alina Polijakova, direktør for den amerikanske tænketank Center for European Policy Analysis, ville Zelenska simpelthen ikke ses sammen med Navalnaja.

I Ukraine ser man nemlig ikke Aleksej Navalnyj som en entydig helteskikkelse, selvom han gik op imod Putin.

»Mens vi i Vesten altid har tænkt på ham som en, der kæmpede tappert og modigt mod Putin, bliver Navalnyj i Ukraine set som værende på linje med en tankegang om russisk nationalisme og imperialisme,« siger Polijakova og fortsætter:

»Navalnyj var selvfølgelig imod Ruslands fuldskala-invasion af Ukraine, men i 2014, da Rusland først invaderede Ukraine, var han meget på linje med en generel russisk opfattelse, der så Krim som en del af Ruslands historiske territorium.«

Joe Biden havde en klar plan op til sin årlige State of the Union-tale, men den røg i vasken. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden havde en klar plan op til sin årlige State of the Union-tale, men den røg i vasken. Foto: Jim Lo Scalzo/EPA/Ritzau Scanpix

Officielt er meldingen fra Zelenkas kontor, at hun ikke kunne komme til USA, da hendes kalender var fyldt – blandt andet med et besøg på et børnehjem i Kyiv.

Julija Navalnaja kommer heller ikke til State of the Union-talen, da hun er for udmattet efter de seneste uger ovenpå ægtefællens død.

Og så var den Biden-plan punkteret.