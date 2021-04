I præcis et år har den norske rigmand Tom Hagen nu været sigtet for at have dræbt – eller medvirket til at have dræbt – sin egen hustru, den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen.

Men hvilken rolle skal han ifølge politiet egentlig have spillet i sagen? I en kommende bog afslører to norske journalister angiveligt nye oplysninger om det.

Det skriver norsk TV 2.

I bogen kommer det frem, at politiet ifølge TV 2-journalisterne Magnus Braaten og Kenneth Fossheim skal mistænke, at Tom Hagen var med til at vaske og rengøre i hjemmet, hvorfra hans hustru forsvandt, før han ringede til politiet. Det fremgår dog ikke, hvor journalisterne skal have fået de oplysninger fra.

Selv har Tom Hagen hele tiden fastholdt sin uskyld og forklaret, at han ikke ved, hvad der er sket med hustruen, der forsvandt på mystisk vis den 31. oktober 2018.

Sidste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen den dag var klokken 09.14, da hun snakkede i telefon med et familiemedlem.

Nogenlunde samtidig ankom Tom Hagen til sin arbejdsplads ikke langt derfra.

Da han kom hjem til parrets hus i Lørenskog omkring klokken 13.30, var hustruen væk. Han har til politiet forklaret, at han i huset fandt en trusselsseddel, hvori der stod skrevet et krav om løsepenge for Anne-Elisabeth Hagen.

I begyndelsen efterforskede politiet derfor sagen som en kidnapning, men som tiden gik, ændrede man teori. I stedet begyndte man at arbejde ud fra, at den norske milliardærfrue var blevet dræbt, og at trusselssedlen var blevet efterladt for at vildlede efterforskningen.

Den 28. april sidste år blev Tom Hagen anholdt og sigtet i sagen.

Ifølge forfatterne bag den kommende bog, der har titlen 'Lørenskog-mysteriet', går politiets mistanke på, at Tom Hagen skal have vasket op og gjort rent i parrets hjem, før han klokken 14.08 ringede til politiet og fortalte, at han hustru var forsvundet.

Derudover mener politiet ifølge forfatternes oplysninger, at Tom Hagen kan have bestilt eller på anden måde stået bag drabet på hustruen og fået hjælp til det af en eller flere medgerningsmænd, mens han selv var på arbejde.

Norsk TV 2 oplyser, at Øst Politidistrikt – som står for efterforskningen af sagen – ikke har besvaret mediets henvendelser om oplysningerne i bogen eller om Tom Hagens angivelige rolle.

Til det norske medie afviser Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, dog, at det skulle have noget på sig:

»Efter min mening er der ikke et fnug af bevis i sagens dokumenter for, at Tom Hagen har udført medvirkningshandlinger som vaskning, rengøring eller påvirkning af gerningsstedet,« siger han.

Videre forklarer advokaten, at Tom Hagen ikke har nogen anden rolle i sagen udover at være et vidne.

Norsk TV 2 oplyser, at politiet fortsat arbejder på sagen, og at 30 efterforskere endnu arbejder fuldtid på at løse den.