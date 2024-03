Præsident Putin havde et klart ønske om, at oppositionspolitikeren Aleksej Navalnyjs begravelse skulle afholdes i al hemmelighed.

Men han måtte give op. Begravelsen blev som bekendt meget velbesøgt.

Det skriver det uafhængige russiske medie Meduza, der nu kan fortælle historien bag det mislykkede forsøg.

Ifølge mediets kilder forsøgte myndighederne at lægge et tungt pres på Navalnyjs familie, der blev opfordret til at afholde en lukket begravelse.

Stik mod Putins ønske, udviklede begravelsen af oppositionspolitikeren, Navalnyj, sig til en demonstration. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Stik mod Putins ønske, udviklede begravelsen af oppositionspolitikeren, Navalnyj, sig til en demonstration. Foto: Mikhail Metzel/AFP/Ritzau Scanpix

Blandt andet nægtede man i ni dage at udlevere liget til moderen, medmindre at hun ville gå med til at lade begravelsen foregå et hemmeligt sted.

Den model havde myndighederne haft held med, da Wagner-chefen, Prigozjin, skulle begraves.

Men så nemt skulle det ikke gå med Navalnyj.

Der blev lagt yderligere pres på familien ved at sige, at man ikke kunne finde et sted, der ville afholde begravelsen. Og man kunne heller ikke finde nogen, der ville køre rustvognen med liget.

Til sidst måtte myndighederne dog give op.

»At lægge pres på familien virkede ikke. Så vi valgte en løsning, som vi vidste, Kreml ville tabe på, men uden katastrofale konsekvenser. At nægte en ældre mor at begrave sin søn ville have været skadeligt for myndighedernes image, selv blandt dem, der støtter dem,« siger en kilde, der kæmpede for retten til en offentlig begravelse, til Meduza.

Kompromiset blev, at kun den nærmeste familie måtte deltage i selve ceremonien.

Men udenfor samlede en folkemængde sig i det, der udviklede sig til den største demonstration mod Putin siden invasionen af Ukraine.

Putin havde tabt ansigt. I hvert fald for en stund.