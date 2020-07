Blot nogle få uger før han selv blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin hustru, skrev den norske rigmand Tom Hagen angiveligt et brev til politiet.

I brevet skal han have skrevet navnet på en konkret person og spurgt: 'Kan han stå bag kidnapningen?'

Det skriver det norske TV 2.

Der er nu gået 623 dage, siden den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen sidst blev set i live.

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Hun forsvandt på mystisk vis fra sit hjem i Lørenskog om formiddagen den 31. oktober 2018, mens hendes mand var på arbejde.

I begyndelsen efterforskede politiet sagen som en kidnapningssag, da der blev fundet en seddel med krav om løsepenge i parrets hjem, men otte måneder senere skiftede man retning til, at der i stedet var tale om en drabssag, hvor gerningsmanden eller gerningsmændene bevidst havde forsøgt at vildlede efterforskningen.

Kort derefter rettede politiet søgelyset mod Anne-Elisabeth Hagens ægtemand, forretningsmanden Tom Hagen, som i foråret blev anholdt og sigtet for at have dræbt - eller medvirket til at have dræbt - sin egen hustru.

Ifølge norsk TV 2 har Tom Hagen i løbet af de seneste godt 20 måneder sendt flere notater og tip til politiet.

Det gjorde han angiveligt også den 7. april i år - blot tre uger før, han selv blev anholdt i sagen.

I det flere sider lange brev omtaler han ifølge norsk TV 2 blandt andet en navngiven person, som han også giver politiet baggrundsinformation på.

Ifølge det norske medie påpeger Tom Hagen også flere konkrete ting, som han mener, kan have givet den navngivne mand grund til at ville ham ondt.

Undertitlen på brevet lød eftersigende: 'Kan han stå bag kidnapningen?'

Få uger senere blev Tom Hagen dog selv anholdt og sigtet i sagen. Først blev han varetægtsfængslet, men den kendelse blev 11 dage senere omstødt, da landsretten ikke mente, at beviserne var stærke nok til det.

Til norsk TV 2 forklarer politiadvokat Haris Hrenovica, at man ikke ønsker at kommentere sagen. Det samme forklarer Tom Hagens advokat.

Tom Hagen har hele vejen igennem nægtet sig skyldig.