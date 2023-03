Lyt til artiklen

Der er nu kommet nye detaljer frem i sagen om Nord Stream-sabotagen.

Det tyske nyhedsmagasin Spiegel skriver, at den yacht, der angiveligt skulle være brugt i forbindelse med sabotageaktionen er navngivet 'Andromeda' og er en 15 meter lang båd af typen Bavaria Cruiser 50.

De mistænkte skulle have lejet yachten hos et firma på den tyske ø Rygen.

En af de ansatte i yachthavnen i Wiek, der ligger på Rygen, fortæller, at flere af hans kollegaer er blevet kontaktet af politiet.

»Vi har meddelt politiet, hvad vi har kendskab til skibe, som måtte have været i havnen på det pågældende tidspunkt, og hvilke der har forladt den. Andet kan jeg ikke sige,« siger René Redman.

Politiet har ingen kommentarer til sagen.

De tyske myndigheder bekræftede onsdag, at de har ransaget en båd, som er mistænkt for at transportere sprængstof, der eksploderede den 26. september 2022 ved Nord Stream 1 og Nord Stream 2-gasledningerne i Østersøen.

ARD og Die Zeit skrev tirsdag, at fem mænd og en kvinde var i båden. Den skal være lejet af et polsk firma, der er ejet af ukrainere.

Ifølge Die Zeit lejede de båden ved hjælp af falske pas. Den menes at være sejlet fra Rostock den 6. september.

Og den skulle også have befundet sig i havnen på Christiansø kort før sprængningerne.