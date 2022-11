Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Donald Trump skal have håndteret klassificerede dokumenter, efter hans præsidentperiode udløb.

Sådan lyder anklagen fra justitsministeriet, som påstår, at den forhenværende præsident blandt andet har opbevaret hemmelige dokumenter i en skuffe i hans Mar-a-Lago-resort.

Det skriver The Guardian.

Den tidligere præsident efterforskes for tiden for, om han har fejlbehandlet nationale sikkerhedsoplysninger, og FBI har blandt andet beslaglagt en del dokumenter i Trumps bolig i Florida.

Her ses Donald Trump i hans Mar-a-Lago-resort i Florida. Foto: RICARDO ARDUENGO Vis mere Her ses Donald Trump i hans Mar-a-Lago-resort i Florida. Foto: RICARDO ARDUENGO

Af de dokumenter, der efterfølgende er blevet indgivet til retten, fremgår det ifølge The Guardian, at Donald Trump angiveligt skal have beholdt dokumenter, der var mærket som 'klassificeret', sammen med andre meddelelser fra tiden efter, at han forlod Det Hvide Hus.

Blandt andet skal han i en skrivebordsskuffe på sit kontor i Mar-a-Lago have opbevaret et dokument, der var mærket som 'hemmeligt', og et dokument, som var markeret med 'fortroligt', side om side med tre andre dokumenter fra en forfatter, en religiøs leder og en person, der udfører meningsmålinger – alle tre dateret efter, han forlod Det Hvide Hus sidste år.

De blandede optegnelser menes at kunne udgøre et bevis på, at Trump bevidst har beholdt dokumenter markeret som klassificeret, efter han ikke længere var præsident, skriver The Guardian.

Dog bestrider Trump de to dokumenters klassificerings-status, idet han hævder, at alle dokumenterne i hans resort var blevet afklassificeret, før han forlod sit embede.

Det er der dog på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser for – og hans advokater har heller ikke gentaget den tidligere præsidents påstand i retten.

I begyndelsen af august gennemførte det amerikanske føderale politi, FBI, en ransagning af Donald Trumps Mar-a-Lago-hjem i Florida.

Her blev der fundet over 11.000 dokumenter, hvoraf flere end 100 var stemplet som klassificerede.