Ifølge engelske Sky News er søgsmålet mod filmproduceren Harvey Weinstein blevet udvidet.

Her kommer det nemlig også til at omfatte beskyldninger om, at den nu 66-årige producer skulle have seksuelt chikaneret en 16-årig pige.

I de nyligt afleverede dokumenter fremgår det, at den unge pige flyttede fra Polen til USA i 2002 for at blive en model med drømmen om en dag at blive skuespillerinde.

Her fortæller advokater, der står i spidsen for søgsmålet, at 'Jane Doe' (opdigtet navn, red.) først mødte Harvey Weinstein til et event arrangeret af hendes modelbureau, da hun var 16 år gammel.

Foto: POOL New Vis mere Foto: POOL New

Få dage senere skulle Hollywood-produceren have taget teenageren til sin lejlighed i Soho i New York, hvor han 'aggressivt og truende krævede at have sex med hende'. Advokaterne siger også:

»Weinstein truede og pressede Jane Done ved at sige, at han skabte Penelope Cruz og Gwyneth Paltrows karriere, og at ingen af dem ville have et arbejde i Hollywood, hvis det ikke var for ham.«

I dokumentet bliver det yderligere beskrevet, hvordan han 'tog sine bukser af og med magt tog fat i Jane Does hånd, og tvang hende til til at røre og massere ham.'

I dokumentet skulle det også fremgå, at Hollywood-produceren gjorde det klart over for den 16-årige pige, at hun ville opgive sin mulighed for at blive til noget i Hollywood, hvis hun nægtede at gøre, hvad han sagde.

Foto: STEPHANIE KEITH Vis mere Foto: STEPHANIE KEITH

Jane Doe er ifølge det engelske medie én af i alt ti navngivne sagsøgere i det nye udvidede søgsmål.

Det er lidt over ét år siden, at Harvey Weinstein første gang blev anklaget for at have misbrugt sin magtposition i den internationale filmindustri ved at have seksuelt chikaneret, misbrugt og i nogle tilfælde angiveligt voldtaget flere skuespillerinder og instruktører.

Mere end 70 kvinder har således anklaget Weinstein for seksuelle overgreb eller chikane, siden de første anklager mod filmproduceren kom frem i oktober 2017.

Det var samtidig det, der var startskuddet til #Metoo-bevægelsen, hvor mange stod frem og delte, hvordan de var blevet seksuelt chikaneret eller var blevet udsat for seksuelle overgreb.